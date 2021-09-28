Усик пожаловался на гонорар, который получил за победу над Джошуа

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Еспресо.TV.



По словам Усика, он хотел бы заработать гораздо больше.



"О количестве денег я вам еще не могу сказать, поскольку это то, что пишут в интернете, кто-то знает, говорят знатоки и все остальное. Хотелось бы намного больше. Не могу вам сказать, чтобы не обмануть. Конечно, я уже начал праздновать. Друзья мои тоже это начали. Будем праздновать, стрелять салют", - сказал Усик.



Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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