Усик пожаловался на гонорар, который получил за победу над Джошуа
Боксер Александр Усик пожаловался на гонорар, который получил за бой с Энтони Джошуа
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Еспресо.TV.
По словам Усика, он хотел бы заработать гораздо больше.
"О количестве денег я вам еще не могу сказать, поскольку это то, что пишут в интернете, кто-то знает, говорят знатоки и все остальное. Хотелось бы намного больше. Не могу вам сказать, чтобы не обмануть. Конечно, я уже начал праздновать. Друзья мои тоже это начали. Будем праздновать, стрелять салют", - сказал Усик.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- 28 сентября Александр Усик поднялся на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
- После этого украинский боксер Александр Усик рассказал о намерении посетить оккупированный Россией Крым .
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