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Главная Спорт Усик повторил достижение, которое покорилось только двоим чемпионам

Усик повторил достижение, которое покорилось только двоим чемпионам

26 сентября, 2021 воскресенье
20:08
Спорт

Украинец Александр Усик стал третьим боксером в истории, который получил чемпионские титулы в крузервейте и супертяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Благодаря победе над Энтони Джошуа из Великобритании Александр Усик повторил достижение американца Эвандера Холифилда и британца Дэвида Хэя, которые после того, как были чемпионами в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), получили титулы в хэвивейте.

Таким образом, украинец, который в 2018 году был абсолютным чемпионом мира в крузервейте, стал третьим боксером в истории, которому покорилось это достижение.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
Эвандер Холифилд
Энтони Джошуа
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