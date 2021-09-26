Усик повторил достижение, которое покорилось только двоим чемпионам
Украинец Александр Усик стал третьим боксером в истории, который получил чемпионские титулы в крузервейте и супертяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Благодаря победе над Энтони Джошуа из Великобритании Александр Усик повторил достижение американца Эвандера Холифилда и британца Дэвида Хэя, которые после того, как были чемпионами в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), получили титулы в хэвивейте.
Таким образом, украинец, который в 2018 году был абсолютным чемпионом мира в крузервейте, стал третьим боксером в истории, которому покорилось это достижение.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что по условиям контракта на первый бой с Энтони Джошуа украинец должен немедленно провести с британцем реванш .
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