Усик потерял первое место в рейтинге WBA
Украинский супертяжеловес Александр Усик опустился на 1 строчку в обновленном рейтинге WBA (Всемирной боксерской ассоциации)
Об этом сообщает официальный сайт WBA .
После боя Дюбуа - Дину, где Даниэль Дюбуа победил румына Богдана Дину, именно британец возглавил рейтинг WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в супертяжелом весе.
Александр Усик опустился с первого на второе место в рейтинге WBA в супертяжелом весе.
Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что поединок между украинцем и британцем пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.
- Напомним, 30 июня промоутер Боб Арум заявил, что Александра Усика к поединку с Джошуа будет готовить Анатолий Ломаченко .
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