Усик потерял первое место в рейтинге WBA

Об этом сообщает официальный сайт WBA .



После боя Дюбуа - Дину, где Даниэль Дюбуа победил румына Богдана Дину, именно британец возглавил рейтинг WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в супертяжелом весе.



Александр Усик опустился с первого на второе место в рейтинге WBA в супертяжелом весе.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что поединок между украинцем и британцем пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.