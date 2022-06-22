Усик потерял на войне близких людей и друзей

Об этом сообщает Boxing Scene .

По словам Усика, война в Украине дополнительно не мотивирует его на бой с Энтони Джошуа.

"Мои друзья и близкие мне люди погибли на войне. Когда так много людей страдает, не представляю, как это может повлиять на что-то положительное. Я пробыл там месяц и собственными глазами увидел, что случилось. Летают ракеты и истребители. Это ужас", – сказал украинский боксер.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Джошуа.

Повторное сражение Усик - Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.

21 июня британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.

21 июня Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед вторым поединком.

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