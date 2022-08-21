Об этом сообщает Еспресо.TV.

Второй бой Усик – Джошуа проходил в ночь с 20 на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Поединок длился все 12 раундов и раздельным решением судов – 113-115, 115-113, 116-112 – лучшим признали украинца.

Александр Усик защищал титулы чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца. Боксеры также спорили о поясе журнала The Ring.

"Я посвящаю этот бой моему Государству - Украине, Вооруженным Силам Украины и всем, кто сейчас защищает мою страну", - сказал Александр после поединка.

21 августа украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа во втором бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.

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