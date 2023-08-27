Усик посвятил победу над Дюбуа ВСУ и Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Благодарю вас за поддержку. Я посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ", - сказал Александр Усик после победы.

Бой Усик – Дюбуа начался после полуночи, 27 августа, в польском Вроцлаве. На кону было звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA (Всемирно-боксёрской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации)

Один из ключевых моментов боя произошел в 5 раунде. Даниэль Дюбуа грязно пробил ниже пояса Александра Усика. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в сознание.

В конце 8 раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова заставил Дюбуа "присесть".

Рефери досрочно завершил сражение победой Усика техническим нокаутом.

Еспресо.TV провел текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа. Хронологию поединка можно прочитать по ссылке.