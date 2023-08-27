Усик посвятил победу над Дюбуа ВСУ и Украине
В субботу, 26 августа, украинский боксер Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за титулы чемпиона мира в тяжелом весе.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Благодарю вас за поддержку. Я посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ", - сказал Александр Усик после победы.
Бой Усик – Дюбуа начался после полуночи, 27 августа, в польском Вроцлаве. На кону было звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA (Всемирно-боксёрской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации)
Один из ключевых моментов боя произошел в 5 раунде. Даниэль Дюбуа грязно пробил ниже пояса Александра Усика. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в сознание.
В конце 8 раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова заставил Дюбуа "присесть".
Рефери досрочно завершил сражение победой Усика техническим нокаутом.
Еспресо.TV провел текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа. Хронологию поединка можно прочитать по ссылке.
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