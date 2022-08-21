Об этом боксер заявил на пресс-конференции после боя, которую транслировал Sky Sports Boxing.

Усику напомнили о том, что Путин любит хвастаться черным поясом из дзюдо, фотографироваться с обнаженным торсом и притворяться мачо и спросили, как украинец чувствует себя в роли самого крутого парня в мире.

"Хорошо вдохновлять людей. Он все это делает, показывает, что он сильный, сильный и красивый. На самом деле он не такой, это все обман. Он показывает, что он сильный, но он слабый. Путин показывает, какой он, но он очень слабый", - сказал Усик, владеющий титулами чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

В ночь на 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.

После победы Усик заявил, что посвящает свой триумф ВСУ и всей Украине.

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