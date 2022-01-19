Усик посчитал, сколько получит за бой с Джошуа

Об этом тяжеловес рассказал в интервью Маше Ефросининой в YouTube.

По словам Усика, ему сложно сразу подсчитать, сколько он заработал за бой с Джошуа.

"Я недавно прочитал, что мой гонорар должен составлять около $17-18 млн. Но это не соответствует действительности. Мне 20% из этого поединка достанется. Это мне, а уже промоутеры и моя команда получают из этого. Идут расходы: подготовки, проживания , питание. Я оплачиваю своих спарринг-партнеров. Хороший спарринг-партнер в неделю будет примерно $1,5 тыс. стоить. А он приезжает на две, три, пять недель", - рассказал Усик.

Он добавил, что окончательная сумма гонорара будет зависеть от количества проданных платных трансляций (PPV), от которых боксеры также получают свой процент.

"Наш поединок посмотрело около миллиона зрителей. Например, 25 фунтов стоит одна трансляция. Миллион купили – это 25 млн фунтов. Половину забирает провайдер. Затем приходят к спортсменам 10 млн. Из них 20% — мои. Это 2 млн. Я заплатил налоги, в Британии это 20% - 400 тыс. "полетело", - пояснил Усик.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Усика за первый бой с Джошуа составил 3 млн. фунтов ($4,1 млн.), а британец заработал 15 млн. фунтов ($20,5 млн.). Гонорары в поединке распределялись по пропорции 80 на 20 в пользу британца.

Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее стало известно, что Джошуа гарантированно получит за поединок с Усиком 15 млн. фунтов ($20,5 млн.).