Усик получит за бой с Джошуа самый большой гонорар в карьере

Об этом он заявил в интервью boxingukraineboxing в Instagram.

По его словам, гонорар Усика за бой с Джошуа станет крупнейшим в его карьере.

"Потенциально - да, это самый большой гонорар в карьере Усика. Хотя его самый большой гонорар еще впереди", - сказал Красюк.

При этом он добавил, что команда Усика не вела переговоров о фиксированных суммах. "Регламент WBO говорит, что распределение гонорара в том случае, когда задействован чемпион, должно быть в соответствии с суммой последних трех гонораров - 80% на 20% в пользу чемпиона. Мы ничего не придумывали, но пользовались этим принципом распределения гонораров как базовым. Мы проводим шоу, и всю полученную прибыль распределяем между сторонами в соответствии с коэффициентами ", - сказал Красюк.

Ранее самым большим гонораром Александра Усика считался 2,5 млн евро, которые он в 2019 году получил за поединок с британцем Тони Беллью за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Джошуа за свой предыдущий поединок против болгарина Кубрата Пулева получил 11,7 млн евро, а его соперник - 3,5 млн евро.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).