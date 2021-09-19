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Усик получит за бой с Джошуа самый большой гонорар в карьере

19 сентября, 2021 воскресенье
19:39
Спорт

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер получит за поединок против британца Энтони Джошуа самый большой гонорар в карьере

Об этом он заявил в интервью boxingukraineboxing в Instagram.

По его словам, гонорар Усика за бой с Джошуа станет крупнейшим в его карьере.

"Потенциально - да, это самый большой гонорар в карьере Усика. Хотя его самый большой гонорар еще впереди", - сказал Красюк.

При этом он добавил, что команда Усика не вела переговоров о фиксированных суммах. "Регламент WBO говорит, что распределение гонорара в том случае, когда задействован чемпион, должно быть в соответствии с суммой последних трех гонораров - 80% на 20% в пользу чемпиона. Мы ничего не придумывали, но пользовались этим принципом распределения гонораров как базовым. Мы проводим шоу, и всю полученную прибыль распределяем между сторонами в соответствии с коэффициентами ", - сказал Красюк.

Ранее самым большим гонораром Александра Усика считался 2,5 млн евро, которые он в 2019 году получил за поединок с британцем Тони Беллью за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Джошуа за свой предыдущий поединок против болгарина Кубрата Пулева получил 11,7 млн евро, а его соперник - 3,5 млн евро.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
Энтони Джошуа
Тони Беллью
Александр Красюк
Кубрат Пулев
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