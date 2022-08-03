Усик получит рекордный гонорар за второй бой с Джошуа
Украинский боксер Александр Усик и британец Энтони Джошуа получат за бой-реванш по $40 млн
Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в twitter .
По его информации, призовой фонд поединка между Усиком и Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии, составит $80 млн. Украинец и британец разделят его поровну.
Для Усика этот гонорар станет самым большим в карьере.
Гарантированный гонорар украинца за первый бой с Джошуа составил $4,1 млн, а соперник заработал $20,5 млн. Гонорары в поединке распределялись в пропорции 80 к 20 в пользу британца.
Александр Усик обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.
- 21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.
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