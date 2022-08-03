Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в twitter .

По его информации, призовой фонд поединка между Усиком и Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии, составит $80 млн. Украинец и британец разделят его поровну.

Для Усика этот гонорар станет самым большим в карьере.

Гарантированный гонорар украинца за первый бой с Джошуа составил $4,1 млн, а соперник заработал $20,5 млн. Гонорары в поединке распределялись в пропорции 80 к 20 в пользу британца.

Александр Усик обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.

21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.

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