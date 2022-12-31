Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен в интервью iFL TV.

По его словам, WBA (Всемирная боксерская ассоциация) и IBF (Международная боксерская федерация), ранее назначившие обязательных претендентов на титул Усика, позволили украинцу сначала провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира против Фьюри.

"Я уверен, что мы сможем договориться. Но, конечно, контракт должен быть подписан. Я же помню, как все было с Джошуа несколько месяцев назад, поэтому не хочу больше испытывать судьбу. Мы двигаемся в правильном направлении. Соглашение оформляется", – заверил Уоррен.

Он добавил, что осталось определиться с местом боя и распределением призового фонда. Относительно даты он уточнил, что встреча должна состояться в начале марта 2023 года.

Ранее IBF обязала Усика провести поединок против хорвата Филиппа Хрговича, а WBA – встретиться с британцем Даниэлем Дюбуа.

Украинец также владеет титулом WBO (Всемирной боксерской организации). Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

24 декабря Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в начале 2023 года.

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