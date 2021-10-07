Усик получил право немедленно встретиться с победителем боя Фьюри - Уайлдер
WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет иметь 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщает BoxingScene .
По решению Всемирного боксерского совета, победитель поединка между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером получит возможность выбрать следующего соперника между обладателем трех других поясов - Александром Усиком - и обязательным претендентом на титул WBC. Его 30 октября во Лондоне определят "временный" чемпион организации Диллиан Уайт из Великобритании и Отто Валлин из Швеции.
При этом, победитель боя Фьюри - Уайлдер будет 30 дней, чтобы договориться с Усиком.
Сейчас такая сделка выглядит маловероятной, поскольку в украинском подписан контракт на реванш с британцем Энтони Джошуа, который исключает проведения промежуточного поединка.
Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC в поединке против американца Деонтея Уайлдера.
Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 5 октября стало известно, что Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $ 30 млн, а американец - $ 20 млн.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что Деонтей Уайлдер возьмет реванш у Тайсона Фьюри за поражение в 2020 году.
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