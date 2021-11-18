Усик получил от Фьюри предложение сорвать реванш с Джошуа
Тайсон Фьюри предложил Александру Усику отказаться от реванша с Энтони Джошуа и провести бой за звание абсолютного чемпиона мира
Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк в интервью Boxing UK.
По его словам, он получал предложение от представителей Фьюри немедленно провести объединительный поединок.
"Есть разговоры вокруг боя Усик – Тайсон. Определенные люди уже пытались контактировать и с Усиком, и с Джошуа по этому поводу. Но сейчас мы стоим на позиции реванша, есть контракт. Я не вижу причин для Усика или Джошуа нарушать условия соглашения", - сказал Красюк.
Он подчеркнул, что Усик намерен соблюдать контрактные обязательства и во второй раз встретиться с Джошуа.
"Александр не будет нарушать контракт, чтобы, возможно, получить больше денег. Сначала нужно победить Джошуа, а потом говорить с Фьюри. Для него это будет вызов – три боя против элиты хевивейта", - заверил Красюк.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.
- Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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