Усик получил обязательного претендента на чемпионский титул
Кубинский боксер Луис Ортис нокаутировал американца Чарльза Мартина и стал обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет украинец Александр Усик
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Голливуде в американском штате Флорида Ортис в первом и четвертом раунде побывал в нокдауне. Кубинец переломил ход поединка в шестом раунде. Сначала он отправил Мартина в нокдаун, а затем нокаутировал американца.
Кубинец победил и стал обязательным претендентом на титул IBF (Международной боксерской федерации), которым владеет Александр Усик.
Украинец также владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Луис Ортис ранее дважды сражался за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и оба раза проиграл американцу Деонтею Уайлдеру.
- Напомним, 28 декабря Александр Усик заявил о желании встретиться с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.
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