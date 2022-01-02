Усик получил обязательного претендента на чемпионский титул

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Голливуде в американском штате Флорида Ортис в первом и четвертом раунде побывал в нокдауне. Кубинец переломил ход поединка в шестом раунде. Сначала он отправил Мартина в нокдаун, а затем нокаутировал американца.

Кубинец победил и стал обязательным претендентом на титул IBF (Международной боксерской федерации), которым владеет Александр Усик.

Украинец также владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Луис Ортис ранее дважды сражался за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и оба раза проиграл американцу Деонтею Уайлдеру.