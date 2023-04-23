Усик получил дедлайн от WBA по бою с британским тяжеловесом
Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа получили от WBA время до 3 мая, чтобы договориться о поединке
Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк в комментарии BT Sport .
"У нас есть дедлайн от WBA до 3 мая. Если мы не договоримся до тех пор, то будут объявлены промоутерские торги", - сказал Красюк.
Он успокоил, что поединок организуется WBA (Всемирной боксерской ассоциацией), поэтому повторения сценария с переговорами о бое за звание абсолютного чемпиона мира с британцем Тайсоном Фьюри не будет.
"Различие между переговорами с Фьюри и Дюбуа состоит в том, что во втором случае бой организуется руководящим органом. Так что если мы не найдем решения и до конца срока контракт не будет подписан, то будут промоутерские торги, победитель которых будет организовывать поединок", – объяснил Красюк.
Даниэль Дюбуа является непременным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.
Александр Усик также владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 21 апреля Александр Красюк заявил, что следующий бой Александра Усика может пройти в Великобритании, Польше или на Ближнем Востоке.
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