Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк в комментарии BT Sport .

"У нас есть дедлайн от WBA до 3 мая. Если мы не договоримся до тех пор, то будут объявлены промоутерские торги", - сказал Красюк.

Он успокоил, что поединок организуется WBA (Всемирной боксерской ассоциацией), поэтому повторения сценария с переговорами о бое за звание абсолютного чемпиона мира с британцем Тайсоном Фьюри не будет.

"Различие между переговорами с Фьюри и Дюбуа состоит в том, что во втором случае бой организуется руководящим органом. Так что если мы не найдем решения и до конца срока контракт не будет подписан, то будут промоутерские торги, победитель которых будет организовывать поединок", – объяснил Красюк.

Даниэль Дюбуа является непременным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Александр Усик также владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).