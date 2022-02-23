Усик полетел в Лондон и посетил матч "Челси" в Лиге чемпионов

Фото и видео Усик выложил в Instagram.

Игру на "Стэмфорд Бридж" Александр Усик посетил вместе со своим менеджером Эгисом Климасом.

"Челси" в первом матче 1/8 финала победил "Лилль" со счетом 2:0.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) прилетел в Лондон для переговоров с британцем Энтони Джошуа, с которым он должен в мае 2022 года провести бой-реванш.

22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил французский "Лилль".

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что реванш Энтони Джошуа против Александра Усика должен состояться в мае.

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