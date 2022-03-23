Усик покинул Украину и отправился готовиться к супербою-реваншу из Джошуа

Об этом сообщил министр спорта Вадим Гутцайт.



По словам Гутцайта, Усик уже уехал тренироваться и готовиться к бою с Джошуа.



"Мы видим, сколько спортсменов едут и побеждают. Мы сделаем все, чтобы они уезжали. Сейчас Александр Усик поехал тренироваться, у него будет бой за звание чемпиона мира. Для нас очень важно, чтобы он победил и еще раз сказал на весь мир, что он всегда будет против войны и он за мир. Это для нас очень важно", – сказал Вадим Гутцайт в эфире телемарафона "Единые новости".



Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.



У Усика было юридическое право покинуть Украину. У него трое несовершеннолетних детей.

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