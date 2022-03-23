Усик покинул Украину и отправился готовиться к супербою-реваншу из Джошуа
Украинский боксер Александр Усик проведет бой против британца Энтони Джошуа
Об этом сообщил министр спорта Вадим Гутцайт.
По словам Гутцайта, Усик уже уехал тренироваться и готовиться к бою с Джошуа.
"Мы видим, сколько спортсменов едут и побеждают. Мы сделаем все, чтобы они уезжали. Сейчас Александр Усик поехал тренироваться, у него будет бой за звание чемпиона мира. Для нас очень важно, чтобы он победил и еще раз сказал на весь мир, что он всегда будет против войны и он за мир. Это для нас очень важно", – сказал Вадим Гутцайт в эфире телемарафона "Единые новости".
Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.
У Усика было юридическое право покинуть Украину. У него трое несовершеннолетних детей.
- 26 февраля Усик обратился к президенту страны-агрессору Владимиру Путину.
- 9 марта жена боксера Екатерина сообщила, что их здание обстреляли кадыровцы.
- Напомним, 20 марта Александр Усик и Василий Ломаченко получили разрешение покинуть Украину ради проведения чемпионских боев.
- 21 марта промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что второй поединок британского боксера против украинца Александра Усика состоится в июне 2022 года.
- 22 марта Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка против абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное