Усик покидает промоутерскую компанию братьев Кличко
Украинский боксер Александр Усик прекращает сотрудничество со своими нынешними промоутерами - компанией K2 Promotions, принадлежащей братьям Кличко, и британцом Эдди Хирном
Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в twitter .
По его информации, после второго поединка с Энтони Джошуа украинец станет свободным агентом.
"Эдди Хирн подтвердил репортерам, что реванш с Энтони Джошуа – последнее сражение в его сопромоутерском соглашении с Александром Усиком. Промоутером Усика также является компания K2, но, независимо от результата боя, 20 августа он станет одним из крупнейших свободных агентов в мире бокса", – написал Бенсон.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе, которые он отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
Усик заявлял о желании прекратить сотрудничество с промоутерской компанией братьев Владимира и Виталия Кличко и Эдди Хирном еще в 2020 году. Планы пришлось изменить из-за боя украинца против Энтони Джошуа и реванша с британцем.
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Напомним, в декабре 2020 года Александр Усик заявил, что его не устраивают финансовые условия, предложенные промоутерской компанией K2 Promotions. Позже Усик заявил, что будет представлять свою промоутерскую компанию.
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