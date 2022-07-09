Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в twitter .

По его информации, после второго поединка с Энтони Джошуа украинец станет свободным агентом.

"Эдди Хирн подтвердил репортерам, что реванш с Энтони Джошуа – последнее сражение в его сопромоутерском соглашении с Александром Усиком. Промоутером Усика также является компания K2, но, независимо от результата боя, 20 августа он станет одним из крупнейших свободных агентов в мире бокса", – написал Бенсон.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе, которые он отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

Усик заявлял о желании прекратить сотрудничество с промоутерской компанией братьев Владимира и Виталия Кличко и Эдди Хирном еще в 2020 году. Планы пришлось изменить из-за боя украинца против Энтони Джошуа и реванша с британцем.

Напомним, в декабре 2020 года Александр Усик заявил, что его не устраивают финансовые условия, предложенные промоутерской компанией K2 Promotions. Позже Усик заявил, что будет представлять свою промоутерскую компанию.

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