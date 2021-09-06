Усик похвастался своей физической формой перед супербоем с Джошуа

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Усик поделился в Instagram фотографией, где он выполняет физические упражнения на пляже.



"Отдыхаем на пляже", - написал Усик.



Фанаты в комментариях похвалили боксера за физическую форму.



Александр Усик проведет следующий бой 25 сентября в Лондоне против британца Энтони Джошуа.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Энтони Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).