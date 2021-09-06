Усик похвастался своей физической формой перед супербоем с Джошуа
Украинский боксер Александр Усик показал, как продолжает подготовку к бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Усик поделился в Instagram фотографией, где он выполняет физические упражнения на пляже.
"Отдыхаем на пляже", - написал Усик.
Фанаты в комментариях похвалили боксера за физическую форму.
Александр Усик проведет следующий бой 25 сентября в Лондоне против британца Энтони Джошуа.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Энтони Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 1 сентября бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что украинский боксер способен нокаутировать британца Энтони Джошуа .
- 1 сентября украинский боксер Владислав Сиренко заявил, что спарринги с соотечественником Александром Усиком никогда не были легкой прогулкой.
- После этого британский боксер Энтони Джошуа заявил, что в бою против Усика устроит настоящее шоу для болельщиков.
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