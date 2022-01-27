Усик показал, как в заснеженной Греции совершает паломничество на Афон

Усик выложил видео, снятое у подножия горы Афон на побережье Эгейского моря в Instagram.

На видео боксер лежит на заснеженном берегу у моря у подножия горы Афон.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

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