Усик показал, как в заснеженной Греции совершает паломничество на Афон
Украинский боксер Александр Усик поехал в Грецию, чтобы совершить паломничество на Афон
Усик выложил видео, снятое у подножия горы Афон на побережье Эгейского моря в Instagram.
На видео боксер лежит на заснеженном берегу у моря у подножия горы Афон.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.
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