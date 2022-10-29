Усик показал, как в Нью-Йорке готовится болеть за Ломаченко
Александр Усик прибыл в Нью-Йорк на бой другого украинского боксера - Василия Ломаченко
Фото из США Усик обнародовал в Instagram .
На снимке боксер сфотографировался на фоне флагов Украины и обозначил геолокацию.
В Нью-Йорк Александр Усик прилетел поддержать Василия Ломаченко, который в ночь на 30 октября проведет поединок против американца Джемейна Ортиса.
До этого Усик также находился в США, где посетил конференцию WBO (Всемирной боксерской организации), признавшую его лучшим боксером 2022 года .
- 28 октября Василий Ломаченко и Джемейн Ортис провели взвешивание и финальную дуэль взглядов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное