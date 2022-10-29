Фото из США Усик обнародовал в Instagram .

На снимке боксер сфотографировался на фоне флагов Украины и обозначил геолокацию.

В Нью-Йорк Александр Усик прилетел поддержать Василия Ломаченко, который в ночь на 30 октября проведет поединок против американца Джемейна Ортиса.

До этого Усик также находился в США, где посетил конференцию WBO (Всемирной боксерской организации), признавшую его лучшим боксером 2022 года .

28 октября Василий Ломаченко и Джемейн Ортис провели взвешивание и финальную дуэль взглядов.

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