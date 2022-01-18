Усик показал, как отпраздновал 35-летие
Украинский боксер Александр Усик обнародовал видео с празднования своего дня рождения
Ролик опубликован на странице LomUs в Instagram.
На видео Усик в ресторане танцует у праздничного торта. Также чемпион мира в супертяжелом весе выложил фото полученных в подарок гигантских боксерских перчаток.
Александру Усику 17 января исполнилось 35 лет. Украинец обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной он должен провести бой-реванш с британцем Энтони Джошуа.
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