Усик показал, как отпраздновал 35-летие

Ролик опубликован на странице LomUs в Instagram.

На видео Усик в ресторане танцует у праздничного торта. Также чемпион мира в супертяжелом весе выложил фото полученных в подарок гигантских боксерских перчаток.

Александру Усику 17 января исполнилось 35 лет. Украинец обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной он должен провести бой-реванш с британцем Энтони Джошуа.

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