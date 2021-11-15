Усик поднялся в рейтинге лучших боксеров мира
Украинец Александр Усик улучшил свою позицию в рейтинге лучших боксеров мира по версии BoxRec
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec украинский боксер Александр Усик поднялся с пятого места на четвертое, опередив американца Эррола Спенса.
Еще один украинец, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко находится в рейтинге на 30 месте.
Рейтинг от BoxRec формируется автоматически компьютером – на статистике боксеров.
Топ-10 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории:
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Геннадий Головкин (Казахстан)
3. Тайсон Фьюри (Великобритания)
4. Александр Усик (Украина)
5. Эррол Спенс (США)
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 11 ноября стало известно, что Александр Усик и британец Тайсон Фьюри не воспользовались шансом договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
- После этого промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что реванш британского боксера с украинцем Александром Усиком должен пройти не позднее июня.
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