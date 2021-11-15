Усик поднялся в рейтинге лучших боксеров мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec украинский боксер Александр Усик поднялся с пятого места на четвертое, опередив американца Эррола Спенса.



Еще один украинец, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко находится в рейтинге на 30 месте.



Рейтинг от BoxRec формируется автоматически компьютером – на статистике боксеров.



Топ-10 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории:



1. Сауль Альварес (Мексика)



2. Геннадий Головкин (Казахстан)



3. Тайсон Фьюри (Великобритания)



4. Александр Усик (Украина)



5. Эррол Спенс (США)

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).