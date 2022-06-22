Усик победил Джошуа на первой дуэли взглядов перед реваншем
Украинский боксер Александр Усик и британец Энтони Джошуа провели первую дуэль взглядов перед вторым поединком
Видео обнародовала промоутерская компания Matchroom Boxing в Twitter.
В Джидде (Саудовская Аравия) боксеры устроили дуэль взглядов во время пресс-конференции, посвященной бою, который состоится в этом городе 20 августа.
Усик оказался выносливее Джошуа, который первым отвел взгляд.
Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца.
- 17 июня стало известно, что второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа .
- 21 июня британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.
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