Об этом сообщает Еспресо.TV.

Второй бой Усик – Джошуа проходил в ночь с 20 на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Поединок длился все 12 раундов.

Украинец защищал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца. Боксеры также спорили о вакантном поясе журнала The Ring.

На бой Александр Усик вышел в желто-синей футболке с надписью "Colors of freedom" и под песню Василия Жадана "Братья". На шортах боксера было написано имя жены – Екатерина.

В течение всего поединка местная публика поддерживала украинца и скандировала "Усик" и "Украина".

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Оба боксера активно начали бой и выбрали близкую дистанцию для боя. Энтони Джошуа выглядел смелее и мощнее по сравнению с прошлым поединком, но ситуация в ринге в начале боя выглядела ровной.

В 5-м раунде Джошуа нарушил боксерские правила и нанес удар ниже пояса Усика. Рефери на время остановил бой, чтобы украинец пришел в норму.

До середины боя британец завладел ситуацией в ринге, но Усику удавалось соответствовать сериям хороших ударов.

В 6-м раунде Джошуа сумел прижать Усика к канатам, но украинцу удалось быстро ускользнуть и ответил меткой двойкой.

Поединок останавливали в 8-м раунде. На ринге было слишком скользко и пришлось вытереть покрытие. После этого Джошуа показал очень мощную физическую форму и выпустил серию пушечных ударов в туловище украинца.

В 9-м раунде история повторилась. Джошуа продолжил давить на Усика и наносить сверхмощные удары по украинцу, прижимать Александра к канатам.

В 10-м раунде Усик собрался силами и провел немало хороших ударов по Джошуа, но между тем британец еще раз ударил украинца ниже пояса.

В 11-м раунде Усик снова оказался у канатов после ударов Джошуа, хотя в течение раунда и выглядел достаточно активно, но не сумел противодействовать контратакам британца.

В середине финального раунда Энтони Джошуа чуть не упал, но уперся на Александра Усика и спер его на канаты. После этого украинец провел серию классных ударов.

Победителя определяли судьи. И раздельным решением судей 113-115, 115-113, 116-112 – Александра Усика признали лучшим.

Энтони Джошуа не согласился с решением судей и в микрофон восклицал, что именно он должен был победить, а не Усик.

Хотя после этого и дал знак уважения Усику, что украинец, несмотря на войну, сумел настроиться и защитить титулы.

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