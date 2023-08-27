Усик победил Дюбуа техническим нокаутом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бой Усик – Дюбуа начался после полуночи, 27 августа, в польском Вроцлаве. На кону было звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA (Всемирно-боксёрской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации)

Один из ключевых моментов боя произошел в 5 раунде. Даниэль Дюбуа грязно пробил ниже пояса Александра Усика. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в сознание.

В конце 8 раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова отправил Дюбуа в нокдаун.

Рефери досрочно завершил бой победой Усика техническим нокаутом.

Фото: Getty Images

Еспресо.TV провел текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа. Хронологию поединка можно прочитать по ссылке.

Как Усик и Дюбуа провели предварительные поединки

Усик защищал пояса WBA, WBO и IBF. Дюбуа был обладателем титула "регулярного" чемпиона WBA.

До сегодняшнего дня 35-летний Усик выиграл все 20 поединков среди профессионалов. 25-летний Дюбуа одержал 19 побед и потерпел 1 поражение. Ее ему в 2020 году нанес другой британец – Джо Джойс.

Александр Усик в двух предыдущих боях победил Энтони Джошуа из Великобритании. В сентябре 2021 украинец отобрал у него чемпионские титулы в Лондоне, а в августе прошлого года одолел его в Джидде (Саудовская Аравия) в реванше.

Даниэль Дюбуа в предыдущем бою в декабре 2022 нокаутировал Кевина Лерену из ЮАР.

25 августа боксеры прошли процедуру взвешивания. Вес Усика – 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.