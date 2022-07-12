Об этом сообщает Sky Sports.

Мартин Баколе прилетел в Дубай, где помогает Александру Усику готовиться к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Весной конголезец помогал другому британцу – Тайсону Фьюри – готовиться к поединку с его соотечественником Диллианом Уайтом, которого он нокаутировал в апреле.

Баколе уже спарринговал с Усиком перед первым сражением против Джошуа осенью 2021 года.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Мартин Баколе провел среди профессионалов 19 боев, одержал 18 побед и потерпел 1 поражение.

21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.

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