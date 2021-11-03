Усик озадачил планами стать чемпионом мира в трех весовых категориях

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Усика, в будущем он не прочь испытать свои силы в новой весовой категории - бриджервейте, в которой соревнуются боксеры весом от 91 кг до 99 кг.

"Моей целью всегда было стать чемпионом мира в хевивейте, но кто знает, что там в будущем? Возможно, я однажды побьюсь в бриджервейте. Будет еще один пояс в коллекции", - сказал Усик, который является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

До перехода в хевивейт украинец обладал титулом WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).