Усик озадачил планами стать чемпионом мира в трех весовых категориях
Украинский боксер Александр Усик заявил, что в будущем может поспорить за чемпионский титул в новой весовой категории - бриджервейте
Об этом сообщает vRINGe.com.
По словам Усика, в будущем он не прочь испытать свои силы в новой весовой категории - бриджервейте, в которой соревнуются боксеры весом от 91 кг до 99 кг.
"Моей целью всегда было стать чемпионом мира в хевивейте, но кто знает, что там в будущем? Возможно, я однажды побьюсь в бриджервейте. Будет еще один пояс в коллекции", - сказал Усик, который является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
До перехода в хевивейт украинец обладал титулом WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
- Напомним, в октябре 2020 года Всемирный боксерский совет создал новую весовую категорию - бриджервейт.
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