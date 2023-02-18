Усик ответил на ультиматум Фьюри
Александр Усик проведет поединок с Даниэлем Дюбуа, если не удастся договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри
Об этом заявил представитель тренерского штаба украинского боксера Сергей Лапин в интервью SafeBettingSites .
По его словам, если Фьюри откажется сразиться с Усиком, украинец встретится с Дюбуа, который является обязательным претендентом на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
"Если в ближайшем будущем команда Тайсона Фьюри не воспользуется возможностью договориться о бое, то Усик, вероятно, проведет защиту своего титула против Даниэля Дюбуа. Однако мы надеемся, что вскоре команды боксеров договорятся и историческое событие состоится", - сказал Лапин.
Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 15 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил , что украинец настаивает, чтобы призовой фонд в бою против Тайсона Фьюри распределялся поровну.
- 16 февраля Тайсон Фьюри заявил, что встретится с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, если с ним не согласится сразиться Александр Усик.
- 18 февраля Лапин обвинил Фьюри в желании избежать боя с Усиком.
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