Усик ответил на ультиматум Фьюри

Об этом заявил представитель тренерского штаба украинского боксера Сергей Лапин в интервью SafeBettingSites .

По его словам, если Фьюри откажется сразиться с Усиком, украинец встретится с Дюбуа, который является обязательным претендентом на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

"Если в ближайшем будущем команда Тайсона Фьюри не воспользуется возможностью договориться о бое, то Усик, вероятно, проведет защиту своего титула против Даниэля Дюбуа. Однако мы надеемся, что вскоре команды боксеров договорятся и историческое событие состоится", - сказал Лапин.

Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).