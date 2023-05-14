Усик ответил, чем будет заниматься после завершения карьеры

Об этом Усик рассказал в интервью vRINGe.com.

По его словам, сейчас он сосредоточен на получении звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Только после этого украинец примет решение о продолжении карьеры и в любом случае останется причастен к боксу.

"Пока имею конкретную цель. И вместе с командой мы будем к ней идти. Это абсолютное чемпионство, да. Дальше посмотрим. Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни", - сказал Усик.

Он заявил, что уже сейчас развивает проект Ready to Fight, объединяющий всех причастных к миру бокса и помогающий решать их проблемы.

"Это платформа, на которой уже сейчас может зарегистрироваться любой боксер независимо от страны и его уровня навыков, а также менеджеры, тренеры, диетологи, массажисты - в целом все специалисты, входящие в команду профессиональных бойцов. Благодаря этой платформе боксер сможет легко находить спарринг-партнеров для тренировок, членов команды или зарабатывать как спарринг-партнер", - рассказал Усик.

Он добавил, что самой уникальной частью его проекта является токенизация бокса.

"Такого еще не было в мире. Токен открывает доступ к уникальному контенту, например, видео по тренировкам или просто возможность приобрести мерч. Главное, что это создает новую модель монетизации для боксеров. Главная же миссия - помочь новичкам быстрее продвигаться на вершину карьеры, а профессионалам - дать более современный и удобный сервис, чтобы убрать максимум бюрократии и проблем, обычно возникающих на пути к выступлениям на высоком уровне и в целом при построении личного бренда", - поделился планами Усик, владеющий титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) ), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Следующий поединок украинец должен провести против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа из Великобритании.

Еще один чемпионский титул в сверхтяжелом весе принадлежит – по версии WBC (Всемирного боксерского совета) – принадлежит британцу Тайсону Фьюри.