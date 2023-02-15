Усик отверг финансовые прихоти Фьюри по бою за звание абсолютного чемпиона
Украинский боксер Александр Усик настаивает, чтобы призовой фонд в бою против британца Тайсона Фьюри распределялся поровну
Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк в интервью BoxingScene .
По его словам, команда Усика настаивает, чтобы призовые в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе распределялись поровну. Таким образом он ответил на слова промоутера британца Боба Арума, что Тайсон Фьюри должен получить больше украинца, поскольку именно он обеспечит аншлаг на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
"Какие для этого основания? Только потому, что он англичанин? Это звучит неубедительно. С другой стороны, Фьюри может сказать: "Хорошо, для меня не суть важно, с кем я бьюсь. Независимо от того, это Усик или человек из супермаркета, я все равно могу распродать стадион "Уэмбли", - сказал Красюк.
Он подчеркнул, что речь идет о бое за звание абсолютного чемпиона мира, а Усик владеет тремя из четырех поясов в тяжелом весе.
"Это спорт. Это касается не только профессионального бокса. Езжайте в Голливуд, если хотите заработать такие деньги. Если ты король, ты должен это доказать. Докажите это против парня с тремя поясами", - призвал Красюк.
В то же время он выразил убеждение, что Усику и Фьюри, наконец, удастся договориться о поединке.
"Я оптимист. Усик очень гибкий, деньги никогда не прикасались к его сердцу. Единственное, что меня волнует, это отношение Тайсона. Если Фьюри боится потерять свою популярность, потерять статус, который он имеет сейчас, он может быть негибким, он может попросить большую часть, чтобы оправдать свой риск. Но в глубине души я верю, что у него сердце воина и он согласится на справедливые условия", - подытожил Красюк.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 16 января стало известно, что Тайсон Фьюри хочет получить больше призовых , чем Александр Усик, если бой состоится в Лондоне.
- 13 февраля Фьюри предложил Усику встретиться 29 апреля в Лондоне, а в случае отказа намерен сразиться с другим соперником.
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