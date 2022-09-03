Об этом Усик заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

По словам украинского тяжеловеса, бой против боксера из категории до 76 кг сложно воспринимать серьезно, но поединок будет интересен болельщикам, и он готов выйти на ринг против Канело, чтобы заработать денег.

"Все равно это фрик-бой. Он боксирует в весе 76 кг. Где он хочет боксировать – в крузервейте? Окей, я сделаю вес 90,7 кг. Думаю, что он наберет максимум 86-87 кг. Этот поединок интересен только тем, что на нем можно заработать неплохие деньги. Фанатам будет интересно наблюдать за ним, потому что боксируют ребята меньший и больший. То, что Канело бросает вызовы, делает много, это классно. Можно заработать деньжат", - сказал Усик.

Александр Усик обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и самым богатым боксером мира по версии Forbes. За год мексиканец заработал $90 млн.

30 августа Сауль Альварес спрогнозировал, что британец Тайсон Фьюри победит Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb