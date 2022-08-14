Усик отобрал у Фьюри звание лучшего тяжеловеса мира
Украинский боксер Александр Усик отобрал у британца Тайсона Фьюри лидерство в рейтинге лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec
Об этом свидетельствует обновленная классификация BoxRec .
Усик вышел на первое место после того, как Фьюри подтвердил, что намерен завершить карьеру. Британца вообще убрали из рейтинга. Второе место занимает американец Деонтей Уайлдер, следующий соперник украинца – Энтони Джошуа из Британии – расположился на третьей позиции.
Тайсон Фьюри провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Уайта. Сразу после победы он объявил, что завершает свою карьеру. Несмотря на это, шли разговоры о том, что чемпион по версии WBC (Всемирного боксерского совета) проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против победителя поединка между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа.
Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
- 13 августа Тайсон Фьюри сообщил Всемирному боксерскому совету, что завершил карьеру и получил от WBC две недели , чтобы окончательно определиться, будет ли он защищать чемпионский титул.
- 14 августа стало известно, что на коне боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет стоять титул журнала The Ring , принадлежавшего Тайсону Фьюри.
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