English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт Усик отобрал у Альвареса лидерство в рейтинге лучших боксеров мира

Усик отобрал у Альвареса лидерство в рейтинге лучших боксеров мира

10 мая, 2022 вторник
13:26
Спорт

Украинец Александр Усик вышел на первое место в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии DAZN

Об этом сообщает стриминговый сервис DAZN .

В новом рейтинге предыдущий лидер – мексиканец Сауль Альварес – опустился на третье место из-за поражения от россиянина Дмитрия Бивола. Лидерство захватил Александр Усик. Между ними на второй позиции расположился американец Теренс Кроуфорд.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Рейтинг лучших боксеров мира DAZN

  1. Александр Усик (Украина)

  2. Теренс Кроуфорд (США)

  3. Сауль Альварес (Мексика)

  4. Наоя Инуэ (Япония)

  5. Эррол Спенс (США)

  6. Дмитрий Бивол (Россия)

  7. Тайсон Фьюри (Великобритания)

  8. Джордж Камбосос (Австралия)

  9. Стивен Фултон (США)

  10. Шакур Стивенсон (США)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Тайсон Фьюри
Теренс Кроуфорд
Сауль Альварес
Читайте также:
Сергей Згурец
Автор Сергей Згурец
9 мая, 2022 понедельник
Враг начал использовать сверхопасные ракеты 60-х годов. Это свидетельствует о том, что Россия всеми силами экономит "Искандеры" и "Калибры". Колонка Сергея Согурца
ЗСУ
Автор
8 мая, 2022 воскресенье
Максим Розумный: Когда закончится эта война?
Ілон Маск
9 мая, 2022 понедельник
Маск прокомментировал угрозы главы Роскомоса Рогозина о предоставлении Украине Starlink
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.4
    Покупка 31.4
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.99
    Продажа 33.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
10 мая
14:05
В Киев прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
14:03
С Бучей, Ирпенем и Чернобаевкой: сборная Украины по футболу представила новую форму
13:57
Юрий Журавель
У нас есть риски уподобиться врагу, – Юрий Журавель о выключении Еспресо из цифровой сети
13:36
Киев возобновит плату за проезд в общественном транспорте
13:33
Украинская экономика в 2022 году упадет на 30%, в 2023-м восстановится на 25% ВВП, – ЕБРР
13:27
Шестилетний ученик "Гончаренко центра" написал письмо Илону Маску: "Спасибо за "старлинки" для солдат, это важно для победы Украины"
13:15
В Ирпень с рабочим визитом прибыл министр МИД Нидерландов Вопке Гукстра
13:08
Оккупанты заставляют воспитателей детсадов Донецка ехать в Мариуполь "для организации работы на местах"
13:05
Россияне крадут и вывозят оборудование из больниц и школ оккупированной Кременной, - Гайдай
12:45
В столице задержан киевлянин за хранение арсенала оружия и боеприпасов
12:45
В сюжете Al Jazeera показали вагон-рефрижератор, заполненный телами ликвидированных в Украине российских военных
12:30
Чтобы скрыть потери на войне, враг записывает убитых в список "без вести пропавших", – перехваченные разговоры
12:26
Парламент Литвы признал Россию террористическим государством
12:13
США выпустили монеты с сине-желтой украинской символикой
11:59
Глава МИД Литвы пояснил, почему отстранения Путина от власти будет мало
11:56
"Героев Украины" и "Василия Стуса": глава киевской подземки объявил результаты онлайн-голосования за переименование станций
11:52
Эксклюзив
Украине не подходит "постепенно душить" Путина, мы не хотим воевать годами, - дипломат Чалый
11:41
Шестой пакет санкций против России может быть принят на этой неделе, – госсек МИД Франции
11:29
Азовсталь
Россияне продолжают штурм Азовстали: бьют из бомбардировщиков, артиллерии, систем залпового огня и танков
11:12
Эксклюзив
Ситуация на Азовстали катастрофическая, единственный игрок на геополитическом поле, который может помочь - Турция, - один из руководителей "Азова"
11:03
Кулеба
Если выиграем битву за Донбасс, победой для Украины в войне с РФ будет освобождение остальных наших территорий, - Кулеба
10:58
В Украину за 9 мая прибыли 25 тыс. граждан, почти 23 тысячи – украинцы
10:52
Воюют с ЕС и НАТО: Россия меняет риторику пропаганды из-за военных неудач
10:36
Rutube
Сайт российского видеохостинга Rutube после кибератаки не подлежит восстановлению, - СМИ
10:28
В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров на торфяниках
10:12
В Киеве продлили работу городской электрички, а также возобновили курсирование еще двух троллейбусных и одного трамвайного маршрута
10:12
В Изюме из-под завалов многоэтажки извлекли тела 44 жителей, - ОГА
09:55
В Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ погибли уже 226 детей, 416 получили ранения
09:42
Карта боевых действий в Украине на 8:00 10 мая
09:33
Потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 26 тыс. военных, 1170 танков, 199 самолетов и 380 беспилотников, - Генштаб ВСУ
09:15
Путин не смог объявить 9 мая о военном продвижении в Украине, потому что Россия изначально недооценила украинское сопротивление, – британская разведка
09:07
Оккупанты 22 раза обстреляли Луганщину 9 мая: разрушено одно из отделений Нацполиции, есть пострадавшие
08:54
Жителей Полтавы предупредили об учебных стрельбах в городе 10-13 мая и призвали сохранять спокойствие
08:39
В Канаду прибыл первый самолет с украинскими беженцами
08:35
Байден
Байден выразил обеспокоенность, что Путин не может найти выхода из войны в Украине
08:03
Интервью
Дорж Бату
Диаспора и рядовые американцы добились того, что обе партии Конгресса США поддерживают Украину в войне с Россией, - писатель Дорж Бату
08:02
Утром 10 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, повреждены дома
07:51
Белый дом
Белый дом назвал обвинения Путина в причастности Запада к войне в Украине "ложью и абсурдом"
07:48
В Одессе задержаны несколько возможных корректировщиков вражеского огня
06:58
Оккупанты могут совершить диверсии на объектах химической промышленности, чтобы обвинить украинских военных, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV