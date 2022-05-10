Усик отобрал у Альвареса лидерство в рейтинге лучших боксеров мира

Об этом сообщает стриминговый сервис DAZN .

В новом рейтинге предыдущий лидер – мексиканец Сауль Альварес – опустился на третье место из-за поражения от россиянина Дмитрия Бивола. Лидерство захватил Александр Усик. Между ними на второй позиции расположился американец Теренс Кроуфорд.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Рейтинг лучших боксеров мира DAZN

Александр Усик (Украина) Теренс Кроуфорд (США) Сауль Альварес (Мексика) Наоя Инуэ (Япония) Эррол Спенс (США) Дмитрий Бивол (Россия) Тайсон Фьюри (Великобритания) Джордж Камбосос (Австралия) Стивен Фултон (США) Шакур Стивенсон (США)

8 мая Сауль Альварес уступил по очкам Дмитрию Биволу в бою за титул WBA в полутяжелом весе.

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