Усик отказался сразиться с Джошуа в Великобритании
Украинский боксер Александр Усик отказывается проводить второй поединок против британца Энтони Джошуа в Великобритании
Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, сообщает Mirror.
По его словам, Усик не согласится провести реванш в Британии, поскольку потеряет предусмотренную контрактом выплату за организацию поединка и заработает вдвое меньше денег.
"Мы хотим провести бой в Лондоне, это было бы большим преимуществом для Джошуа, но выплата за право организовать поединок генерирует вдвое больше денег. Усик ни за что не позволит устроить бой в Лондоне. У нас есть ряд предложений и дат. В настоящее время мы изучаем контракты. Посмотрим, где состоится бой, но думаю, что через две недели мы со всем разберемся", – сказал Хирн.
Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.
- 8 апреля инсайдер Дэн Рафал заявил , что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 23 июля.
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