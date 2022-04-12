Усик отказался сразиться с Джошуа в Великобритании

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, сообщает Mirror.

По его словам, Усик не согласится провести реванш в Британии, поскольку потеряет предусмотренную контрактом выплату за организацию поединка и заработает вдвое меньше денег.

"Мы хотим провести бой в Лондоне, это было бы большим преимуществом для Джошуа, но выплата за право организовать поединок генерирует вдвое больше денег. Усик ни за что не позволит устроить бой в Лондоне. У нас есть ряд предложений и дат. В настоящее время мы изучаем контракты. Посмотрим, где состоится бой, но думаю, что через две недели мы со всем разберемся", – сказал Хирн.

Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.

8 апреля инсайдер Дэн Рафал заявил , что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 23 июля.

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