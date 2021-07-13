Усик ошарашил фанатов кардинальной сменой имиджа: боксер стал полностью лысым. ВИДЕО

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Боксеры Александр Усик и Даниэль Ляпин записали видеочеллендж. Спортсмены сыграли в знаменитую игру "Камень, ножницы, бумага", проигравший вынужден был побрить голову налысо.



В дуэли Усик уступил своему младшему товарищу и был вынужден побритись "под ноль" - обещание сдержал.



"Спор дороже денег", - написал Усик под роликом.

13 июля стало известно, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поможет Александру Усику готовиться к бою с Энтони Джошуа.

После этого промоутер Усика Александр Красюк заявил, что о поединке украинца против Джошуа пока не объявлено официально из-за юридических аспектов контракта.