Усик ошарашил фанатов кардинальной сменой имиджа: боксер стал полностью лысым. ВИДЕО
Украинский боксер Александр Усик кардинально сменил имидж и побрился налысо
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Боксеры Александр Усик и Даниэль Ляпин записали видеочеллендж. Спортсмены сыграли в знаменитую игру "Камень, ножницы, бумага", проигравший вынужден был побрить голову налысо.
В дуэли Усик уступил своему младшему товарищу и был вынужден побритись "под ноль" - обещание сдержал.
"Спор дороже денег", - написал Усик под роликом.
- 13 июля стало известно, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поможет Александру Усику готовиться к бою с Энтони Джошуа.
- После этого промоутер Усика Александр Красюк заявил, что о поединке украинца против Джошуа пока не объявлено официально из-за юридических аспектов контракта.
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