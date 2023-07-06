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Усик официально объявил имя соперника и дату последующей защиты титулов

6 июля, 2023 четверг
13:35
Спорт

Украинский боксер Александр Усик будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе 26 августа во Вроцлаве в бою против британца Даниэля Дюбуа

Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк в Instagram.

Поединок состоится 26 августа во Вроцлаве на Tarczynski Arena, вмещающей 45 тыс. зрителей.

Следующим соперником Усика станет обязательный претендент на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Даниэля Дюбуа из Великобритании.

Украинец также владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Как Усик и Дюбуа провели предварительные бои

Александр Усик провел предварительное сражение 20 августа 2022 года и победил в реванше единогласным решением судей Энтони Джошуа. Украинец также боксировал с британцем в сентябре 2021 и отобрал у него в Лондоне чемпионские титулы.

Даниэль Дюбуа 12 июня 2022 года нокаутировал Тревора Брайана из США и отобрал у него титул "регулярного" чемпиона мира WBA. В декабре прошлого года он победил техническим нокаутом Кевина Лерену из ЮАР и защитил пояс.

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