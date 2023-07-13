Видео обнародовал Boxing on BT Sport в Twitter.

Во время второй дуэли взглядов в Лондоне Усик заставил Дюбуа отвести глаза первым и снова одержал победу в традиционной процедуре. Впервые он таким образом одолел британца 10 июля в Варшаве .

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве на Tarczynski Arena, которая вмещает 45 тыс. зрителей.

Даниэль Дюбуа является обязательным претендентом на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Украинец также владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Как Усик и Дюбуа провели предварительные бои

Александр Усик провел предыдущий бой 20 августа 2022 года и победил в реванше единогласным решением судей Энтони Джошуа. Украинец также боксировал с британцем в сентябре 2021 года и отобрал у него в Лондоне чемпионские титулы.

Даниэль Дюбуа 12 июня 2022 года нокаутировал Тревора Брайана из США и отобрал у него титул "регулярного" чемпиона мира WBA. В декабре прошлого года он победил техническим нокаутом Кевина Лерену из ЮАР и защитил пояс.