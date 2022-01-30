Усик объявил, что дебютирует в украинском футбольном клубе

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Металлист" .

По словам боксера, он сыграет за команду из Житомира на турнире Winter Cup в Турции.

"Я дебютирую за команду первой лиги "Полесье". 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции в Winter Cup", - сказал Усик.

3 февраля "Полесье" сыграет с "Вересом". Также в турнире примут участие "Металлист" и "Черноморец".

"Полесье" ушло на зимний перерыв на девятом месте в первой лиге.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Усик до 15 лет занимался футболом в симферопольской "Таврии".

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