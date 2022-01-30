Усик объявил, что дебютирует в украинском футбольном клубе
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сыграет за футбольный клуб "Полесье"
Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Металлист" .
По словам боксера, он сыграет за команду из Житомира на турнире Winter Cup в Турции.
"Я дебютирую за команду первой лиги "Полесье". 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции в Winter Cup", - сказал Усик.
3 февраля "Полесье" сыграет с "Вересом". Также в турнире примут участие "Металлист" и "Черноморец".
"Полесье" ушло на зимний перерыв на девятом месте в первой лиге.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Усик до 15 лет занимался футболом в симферопольской "Таврии".
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