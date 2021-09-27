Усик объяснил, почему заговорил на украинском перед боем с Джошуа

Об этом Усик сообщил в интервью "Украинской правде".



На пресс-конференции, которая состоялась в Лондоне перед боем Усик - Джошуа, переводчица, а не патриотизм, заставила боксера заговорить на украинском.



"Она переводила мне на украинском языке, я подумал, что будет некрасиво выглядеть, если я буду отвечать ей по-другому. Возможно она просто не знает русский язык, и я отвечал на украинском языке", - рассказал Усик.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

23 сентября Александр Усик провел на украинском языке пресс-конференцию , посвященную бою с британцем Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что по условиям контракта на первый бой с Энтони Джошуа, украинец должен немедленно провести с британцем реванш .

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