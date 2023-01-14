Об этом Усик рассказал во время эфира в Instgaram.

"Некоторые господа на своем ТВ кричат, какой я подлец. Соловьев, я к тебе обращаюсь. Ты знаешь, как закончил Геббельс? По некоторым данным, они с женой покончили с собой. А перед этим жена отравила своих шестерых детей", - напомнил. Усик.

Он подчеркнул, что Украина сама будет определять, к каким блокам ей присоединяться.

"Да, я, возможно, и клоун, и еще кто-то. Но когда вы о красных линиях рассказываете. Суверенное государство может идти куда угодно – в НАТО, не в НАТО. И мы по сути хотим идти в НАТО, это наша цель. Почему мы, суверенное государство с флагом, с президентом, со своим народом, не можем выбирать, куда идти? – спросил Усик.

11 января Александр Усик заявил, что остается верен УПЦ МП с митрополитом Онуфрием, но назвал Россию врагом нашей страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb