Усик о начале войны: Решил пойти в терроборону, это обязанность
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему решил вступить в терроборону в начале вторжения РФ
Об этом сообщает Luckypanch.net.
"Решил пойти в терроборону, потому что это моя страна. В мою страну пришел враг, надо ее защищать. И неважно, кто я, – спортсмен, бизнесмен или кто-то другой. Я гражданин Украины, должен ее защищать", – рассказывает Усик о своем поступке в начале полномасштабной войны.
По словам боксера, защищать Украину – это обязанность.
"Все, кто живет в Украине, кто считает себя украинцем, кто имеет паспорт, кто родился здесь, кто здесь живет, кто приехал сюда жить, – он должен защищать страну. Это обязанность парня, мужчины", - заявил украинский боксер. .
Следующий бой Усика
Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. По информации ESPN , поединок пройдет в декабре 2023 или в январе 2024 года в Саудовской Аравии, в Рияде.
Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). 28 октября он встретится с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну из Франции.
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