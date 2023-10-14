Усик о начале войны: Решил пойти в терроборону, это обязанность

Об этом сообщает Luckypanch.net.

"Решил пойти в терроборону, потому что это моя страна. В мою страну пришел враг, надо ее защищать. И неважно, кто я, – спортсмен, бизнесмен или кто-то другой. Я гражданин Украины, должен ее защищать", – рассказывает Усик о своем поступке в начале полномасштабной войны.

По словам боксера, защищать Украину – это обязанность.

"Все, кто живет в Украине, кто считает себя украинцем, кто имеет паспорт, кто родился здесь, кто здесь живет, кто приехал сюда жить, – он должен защищать страну. Это обязанность парня, мужчины", - заявил украинский боксер. .

Следующий бой Усика

Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. По информации ESPN , поединок пройдет в декабре 2023 или в январе 2024 года в Саудовской Аравии, в Рияде.

Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). 28 октября он встретится с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну из Франции.