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Главная Спорт Усик неполиткорректно высказался об этническом происхождении Фьюри. Видео

Усик неполиткорректно высказался об этническом происхождении Фьюри. Видео

15 февраля, 2022 вторник
17:29
Спорт

Украинский боксер Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри "цыганом" из-за его ромского происхождения

В Instagram Усик показал прибывший в Украину пояс WBA.

Украинский боксер также намекнул, что он хочет завоевать титул WBC, но сейчас его захватили "цыгане".
"Малыш, добро пожаловать домой. Я отвезу тебя домой, ты познакомишься со своими братьями, которые тебя долго ждут. Один наш брат где-то ходит... Цыгане его захватили, но мы его освободим", - сказал боксер Александр Усик.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). Британец имеет ромское происхождение.

Александр Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Ожидалось, что весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

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Видео
Бокс
Тайсон Фьюри
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