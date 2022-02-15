Усик неполиткорректно высказался об этническом происхождении Фьюри. Видео
Украинский боксер Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри "цыганом" из-за его ромского происхождения
В Instagram Усик показал прибывший в Украину пояс WBA.
Украинский боксер также намекнул, что он хочет завоевать титул WBC, но сейчас его захватили "цыгане".
"Малыш, добро пожаловать домой. Я отвезу тебя домой, ты познакомишься со своими братьями, которые тебя долго ждут. Один наш брат где-то ходит... Цыгане его захватили, но мы его освободим", - сказал боксер Александр Усик.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). Британец имеет ромское происхождение.
Александр Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Ожидалось, что весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.
- Напомним, 27 января Тайсон Фьюри заявил, что проведет следующий поединок против Диллиана Уайта.
- 29 января Боб Арум рассказал, что бой британского боксера против украинца Александра Усика сорвался из-за священного месяца Рамадана.
- 2 февраля британский боксер Энтони Джошуа заверил, что для того, чтобы взять реванш у украинца Александра Усика, ему вообще не нужен тренер.
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