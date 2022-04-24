Усик – не интересный, но готов проводить выставочные бои: стали известны планы Фьюри после завершения карьеры

Об этом сообщил авторитетный инсайдер ESPN Майк Коппинджер.



"Тайсон Фьюри сказал, что его не интересует бой против победителя боя Усик – Джошуа за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе, но он заинтересован в выставочных поединках, и отметил, что бой против чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну возможно", – рассказал инсайдер.



Бой за титул WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе против Диллиана Уайта был для Тайсона Фьюри 33-м в его карьере. Британский боксер ни разу не проигрывал и одержал 23 победы нокаутом.



Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



Ожидается, что он встретится в реванше с Энтони Джошуа в июле.

20 апреля Тайсон Фьюри заявил, что бой с Диллианом Уайтом станет последним в его карьере .

22 апреля Фьюри и Уайт провели официальную процедуру взвешивания и устроили финальную дуэль взглядов .

В ночь на 24 апреля британец Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Уайта в бою-защите титула WBC в сверхтяжелом весе.

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