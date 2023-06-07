Усик назвал россиян больными и неизлечимыми людьми

Об этом Усик сказал в интервью для Koloseum.

Усик также напомнил иностранной аудитории, что россияне обстреливают гражданских.

"Враг говорит, что бьет по военной инфраструктуре – это все ложь. Я вижу, куда они бьют. Каждый день мы видим, куда они бьют – по электростанциям, мостам, больницам. Это терроризм, по-другому я не могу назвать такие действия. Трудно каждый день, даже сегодня летали бомбы. Я когда проснулся в час ночи, то проснулся от взрывов, мы вместе с дочерью и женой пошли в бомбоубежище", - сказал Александр Усик.

По словам боксера, россияне – это больные и неизлечимые люди

"Когда ты это каждый день слышишь, то какая-то внутренняя злость, гнев к тем людям, которые делают такие ужасные вещи. При этом они еще и кричат, что они молодцы, что-то или кого-то защищают. Это вообще больные люди, которые, кажется, неизлечимые", - заявил Усик.