Усик назвал россиян больными и неизлечимыми людьми
Украинский боксер Александр Усик заявил, что россияне – это больные и неизлечимые люди
Об этом Усик сказал в интервью для Koloseum.
Усик также напомнил иностранной аудитории, что россияне обстреливают гражданских.
"Враг говорит, что бьет по военной инфраструктуре – это все ложь. Я вижу, куда они бьют. Каждый день мы видим, куда они бьют – по электростанциям, мостам, больницам. Это терроризм, по-другому я не могу назвать такие действия. Трудно каждый день, даже сегодня летали бомбы. Я когда проснулся в час ночи, то проснулся от взрывов, мы вместе с дочерью и женой пошли в бомбоубежище", - сказал Александр Усик.
По словам боксера, россияне – это больные и неизлечимые люди
"Когда ты это каждый день слышишь, то какая-то внутренняя злость, гнев к тем людям, которые делают такие ужасные вещи. При этом они еще и кричат, что они молодцы, что-то или кого-то защищают. Это вообще больные люди, которые, кажется, неизлечимые", - заявил Усик.
- 2 июня Александр Усик заявил, что у него сохраняются близкие дружеские отношения с Василием Ломаченко и назвал его братом.
- Усик уверен, что ВСУ смогут деоккупировать Крым.
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