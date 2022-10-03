Усик назвал имя боксера, с которым встретится в случае отказа Фьюри
Украинский боксер Александр Усик заявил о намерении встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером, если не удастся договориться о бое с британцем Тайсоном Фьюри
Об этом сообщает talkSPORT .
По словам менеджера украинца Эгиса Климаса, Александр Усик сказал ему, что хочет встретиться с Деонтеем Уайлдером, если не удастся договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
"Бой с Уайлдером очень вероятен. Усик действительно позвонил и сказал: "Если Фьюри недоступен, если мы не сможем с ним подраться, то я хотел бы встретиться с Уайлдером". Я спросил его почему, и он ответил: "Потому что он рискованный боец, и мне это нравится", - сказал Климас.
Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом WBC (Всемирного боксерского совета), который у него в 2020 году отобрал британец Тайсон Фьюри. Американец вернется на ринг 15 октября в поединке против Роберта Гелениуса в Нью-Йорке.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 19 сентября стало известно, что Александр Усик, в случае отказа от боя Тайсона Фьюри,встретится с победителем поединка между Деонтеем Уайлдером и Робертом Гелениусом.
- 2 октября стало известно, что Усик лично посетит в США бой Уайлдер – Гелениус.
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