Усик назвал имена боксеров, с которыми хочет сразиться после Джошуа
Украинский боксер Александр Усик заявил о желании встретиться с британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером
Об этом он рассказал в интервью Forbes .
По словам Александра Усика, он хочет подраться с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, однако сейчас сосредоточен на реванше с Энтони Джошуа.
"Я мог бы провести бой с Фьюри или Уайлдером, но сейчас я сосредоточен на реванше из Джошуа. Если я завоюю четыре титула, это будет очень громкое заявление с моей стороны", - сказал Усик.
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Он также выразил убеждение, что второй бой против Джошуа не будет похож на первый.
"Я не беспокоюсь, готов ли Джошуа к реваншу и готов к любому ходу боя. Конечно, Джошуа все изменит. Все будет другим", - отметил Усик.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.
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22 декабря стало известно, что Энтони Джошуа категорически отказался уступать соотечественнику Тайсону Фьюри право на бой с Александром Усиком.
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