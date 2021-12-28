Усик назвал имена боксеров, с которыми хочет сразиться после Джошуа

Об этом он рассказал в интервью Forbes .

По словам Александра Усика, он хочет подраться с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, однако сейчас сосредоточен на реванше с Энтони Джошуа.

"Я мог бы провести бой с Фьюри или Уайлдером, но сейчас я сосредоточен на реванше из Джошуа. Если я завоюю четыре титула, это будет очень громкое заявление с моей стороны", - сказал Усик.

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Он также выразил убеждение, что второй бой против Джошуа не будет похож на первый.

"Я не беспокоюсь, готов ли Джошуа к реваншу и готов к любому ходу боя. Конечно, Джошуа все изменит. Все будет другим", - отметил Усик.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

22 декабря стало известно, что Энтони Джошуа категорически отказался уступать соотечественнику Тайсону Фьюри право на бой с Александром Усиком.

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