Усик назвал единственного боксера, с которым хочет сразиться после победы над Джошуа
Украинский боксер Александр Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме британца Тайсона Фьюри
Об этом сообщает DAZN Boxing.
Украинец сразу после победы над Энтони Джошуа заявил, что не верит в завершение карьеры Тайсоном Фьюри.
"Он не хочет на пенсию. Хочет со мной боксировать, и моя команда будет над этим работать. Боксовать или с Тайсоном Фьюри, или ни с кем", - сказал Усик.
"Эй, Тайсон, возвращайся в ринг, возвращайся в ринг, пожалуйста", - обратился украинец позже к британцу из раздевалки.
Фьюри отреагировал на вызов и заявил, что остается.
"Gypsy King остается здесь", - написал Фьюри и обозначил в сообщении своего промоутера Фрэнка Уоррена и WBC (Всемирный боксерский совет), который дал британцу время до 26 августа, чтобы определиться, будет ли он защищать чемпионский пояс.
Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Уайта. Сразу после победы он объявил, что завершает свою карьеру.
- 13 августа Тайсон Фьюри сообщил Всемирному боксерскому совету, что завершил карьеру и получил от WBC две недели , чтобы окончательно определиться, будет ли он защищать чемпионский титул.
- В ночь на 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- После победы Усик заявил, что посвящает свой триумф ВСУ и всей Украине.
- Энтони Джошуа после поражения выбросил чемпионские пояса украинца за пределы ринга и не сдержал слез на пресс-конференции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное