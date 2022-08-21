Об этом сообщает DAZN Boxing.

Украинец сразу после победы над Энтони Джошуа заявил, что не верит в завершение карьеры Тайсоном Фьюри.

"Он не хочет на пенсию. Хочет со мной боксировать, и моя команда будет над этим работать. Боксовать или с Тайсоном Фьюри, или ни с кем", - сказал Усик.

"Эй, Тайсон, возвращайся в ринг, возвращайся в ринг, пожалуйста", - обратился украинец позже к британцу из раздевалки.

Фьюри отреагировал на вызов и заявил, что остается.

"Gypsy King остается здесь", - написал Фьюри и обозначил в сообщении своего промоутера Фрэнка Уоррена и WBC (Всемирный боксерский совет), который дал британцу время до 26 августа, чтобы определиться, будет ли он защищать чемпионский пояс.

Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Уайта. Сразу после победы он объявил, что завершает свою карьеру.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb