Усик наконец-то получил чемпионские пояса, которые больше месяца не возвращались от Джошуа

Видео с чемпионскими поясами Усик выложил в Instagram.

"Слушайте, ребята. Это хевивейт, а не крузервейт", – сказал Усик, распаковывая коробки с поясами.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Сразу после боя Усику дали на ринге принадлежащие Джошуа пояса, однако он не привез их в Украину. Организаторам понадобился месяц, чтобы изготовить пояса индивидуально для нового чемпиона – с его выгравированным именем и датой победного боя.

Напомним, 28 октября Александр Усик выразил заинтересованность в поединке против британца Тайсона Фьюри.

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