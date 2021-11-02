Усик наконец-то получил чемпионские пояса, которые больше месяца не возвращались от Джошуа
Украинский боксер Александр Усик получил чемпионские пояса, которые он 25 сентября отобрал у британца Энтони Джошуа
Видео с чемпионскими поясами Усик выложил в Instagram.
"Слушайте, ребята. Это хевивейт, а не крузервейт", – сказал Усик, распаковывая коробки с поясами.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Сразу после боя Усику дали на ринге принадлежащие Джошуа пояса, однако он не привез их в Украину. Организаторам понадобился месяц, чтобы изготовить пояса индивидуально для нового чемпиона – с его выгравированным именем и датой победного боя.
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Напомним, 28 октября Александр Усик выразил заинтересованность в поединке против британца Тайсона Фьюри.
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