Усик начал тренировки в профессиональном футбольном клубе из Житомира
Боксер Александр Усик провел первую тренировку за футбольный клуб из Житомира "Полесье"
Об этом сообщает официальный Insragram "Полесье".
Сегодня, 1 февраля, житомирское "Полесье" начало третий тренировочный сбор, проходящий в турецкой Анталии. С командой начал работу боксер Александр Усик.
3 февраля "Полесье" сыграет с "Вересом" на турнире Winter Cup-2022. Также в турнире примут участие "Металлист" и "Черноморец". Александр Усик был приглашен в клуб специально для этого турнира.
"Полесье" ушло на зимний перерыв на девятом месте в первой лиге.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Усик до 15 лет занимался футболом в симферопольской "Таврии".
- 30 января стало известно, что чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сыграет за футбольный клуб "Полесье".
- 31 января директор "Полесья" Владимир Загурский анонсировал, что боксер "Усик" может стать профессиональным футболистом.
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